Νικς και Ρόκετς συνεχίσαν με νίκες την πορεία τους την preseason.

Λίγες μέρες έμειναν πριν την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ και οι ομάδες παίζουν τα τελευταία τους ματς στην preseason. Σε αναμέτρηση που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Νικς δυσκολεύτηκαν αλλά τελικά επικράτησαν με 122-120 των Ράπτορς. Έτσι πήραν μίνι εκδίκηση για την βαριά ήττα τους λίγα 24ωρα πριν.

Για τους πρωταθλητές ο Μπράνσον σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ ο Τάουνς είχε 13 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από 14 πόντους είχαν οι Ντράμοντ και Μπρίτζες.

Στον αντίποδα ο Μπαρνς είχε 23 πόντους, ο Λέοναρντ μέτρησε 21 με 8 ριμπάουντ και 18 πόντους με 7 ασίστ είχε ο Κουίκλι.

Εύκολα οι Ρόκετς κόντρα στους Θάντερ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν την αναμέτρηση κόντρα στους Θάντερ οι Ρόκετς. Το Χιούστον επικράτησε εύκολα με 116-89 και πήγε στο 2-1, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 1-4 στην preseason.

Ο Μπογκντάνοβιτς πρόσθεσε 15 πόντους, ο Ντουράντ είχε 11 και ο Σενγκούν μέτρησε 14 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από τους ηττημένους που δεν έχουν κάνει καλές εμφανίσεις στα φιλικά, ο Τζείλεν Γουίλιαμς μέτρησε 18 πόντους και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σταμάτησε στους 17 πόντους.