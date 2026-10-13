Νέο ρεκόρ έσπασε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998, που βγήκε σε δημοπρασία, αφού πουλήθηκε έναντι 14 εκατ. δολαρίων.

Η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998, ανάμεσα σε Σικάγο Μπουλς και Γιούτα Τζαζ, που βγήκε σε δημοπρασία έσπασε νέο ρεκόρ, καθώς πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, «Hunt Auctions», πρόκειται για το πιο ακριβό αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ, που έχει πουληθεί ποτέ. Ο εν λόγω οίκος, που εδρεύει στην Πενσυλβάνια, ανακοίνωσε πως αγοραστής της «iconic» φανέλας του «Air», είναι ο επενδυτής ακινήτων από το Μαϊάμι, Ρον Φίρμαν. Συγκεκριμένα, η φανέλα που πουλήθηκε είναι από την 5η Ιουνίου 1998, όταν οι «Ταύροι» επικράτησαν της Γιούτα των Στόκτον και Μαλόουν με 87-86 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς και έκαναν το 1-1.

Το ποσό των 14 εκατ. δολαρίων αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή και βρίσκεται πίσω από τη φανέλα του θρύλου του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ των Νιου Γιορκ Γιάνκις, που έφτασε τα 24,12 εκατ. δολάρια, που δόθηκαν το 2024.