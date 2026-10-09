Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Σίξερς στην ήττα με 114-108 από τους Νετς.

Οι Σίξερς προετοιμάζονται για την έναρξη της regular season με πολλές φιλοδοξίες οι οποίες φτάνουν μέχρι τον τίτλο. Άλλωστε έχουν φτιάξει μια φοβερή πεντάδα με Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.

Πάντως στο ματς της preseason με τους Νετς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Η Φιλαδέλφεια ηττήθηκε με 114-108 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του ΛεΜπρόν.

LeBron era in Philly has begun... 👑 (via Jesse D. Garrabrant/Getty Images) https://t.co/TuQVBDCgiL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9, 2026

Ο King James τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ στα 18 λεπτά που πάτησε παρκέ, ο Εμπίντ έμεινε στους 6 πόντους, ο Μπράουν πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Μάξεϊ μέτρησε 14 και ο Έτζκμομπ έμεινε στους 11. Aπό 24 λεπτά αγωνίστηκαν οι Μπράουν και Εμπίντ, 23 ο Μάξεϊ και στα 19 ο Έτζκμομπ. Ακόμα πάντως ψάχνουν τη χημεία τους γιατί είμαστε νωρίς στη σεζόν.

Στο 1-1 το ρεκόρ των Σίξερς στη preseason, στο 2-0 οι Νετς. Για το Μπρούκλιν ο Ραντλ είχε 14 πόντους με 6 ριμπάουντ και από 12 πόντους πρόσθεσαν οι Έλις και Τραορέ.

Ο ΛεΜπρόν έκανε και το τελετουργικό με το πέταγμα ταλκ στον αέρα μπροστά στον πάγκο της γραμματείας, κάτι που συνήθιζε και στις πρώην ομάδες του.