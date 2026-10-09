Η μαγεία του ΛεΜπρόν: Υπέροχη no look σκαστή ασίστ στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς

O ΛεΜπρόν απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι ένας εκ των κορυφαίων στον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι.

Οι Σίξερς έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος, δηλαδή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουν δημιουργήσει μια πεντάδα αποτελούμενη από τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.

Μάλιστα ο King James έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του κόντρα στους Νετς, όμως η Φιλαδέλφεια ηττήθηκε με 114-108. Ο King James τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ στα 18 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Πάντως είχε αρκετές στιγμές μαγείας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στην κορυφαία όλων βρήκε το κενό στην άμυνα και μια υπέροχη no look σκαστή ασίστ τον Ετζκομπ, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση.