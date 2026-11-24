Oι Σίξερς κοντραρίστηκαν για πρώτη φορά φέτος με ομάδα Δύσης και ηττήθηκαν με 128-111.

Μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης οι Σίξερς δεν είχαν παίξει με ομάδα της Δύσης. Έγινε κι αυτό, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια να γνωρίζει την ήττα στην έδρα της με 128-111 από τους Μπλέιζερς.

Στο 14-4 έπεσαν οι ηττημένοι, ενώ οι νικητές ανέβηκαν στο 11-6 και αντέχουν χωρίς Μοράντ που είναι off λόγω τραυματισμού.

Κορυφαίος για το Πόρτλαντ ο Άβντια με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από 18 πόντους είχε ο Χόλιντεϊ και ο Λίλαρντ. Στους 17 σταμάτησε ο Χέντερσον.

Για τους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Μάξεϊ έχει 22 πόντους και 20 μέτρησε ο Μπράουν. Όμως όλά αυτά δεν έφταναν για την παρέα του King James