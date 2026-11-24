Η σύζυγος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η Σαβάνα, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά δύο ανδρών, εκ τω οποίων ο ένας υποστηρίζει ότι είναι γιος του ΛεΜπρόν.

Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε ξαφνικά στην οικογένεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τη σύζυγό του, Σαβάνα να έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά δύο ανδρών, με τον έναν να ισχυρίζεται πως είναι γιος του «βασιλιά».

Συγκεκριμένα ο 22χρονος Τζαλιέρ ΜακΓουάιτ υποστηρίζει πως είναι γιος του ΛεΜπρόν και της Σαβάνα. Ο σύζυγος του Αμερικανού σούπερ σταρ, έχει καταθέσει πως ο 22χρονος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατοικία της στις 23 Οκτωβρίου και δήλωνε πως έχει συγγενική σχέση με την οικογένειά της, ενώ ισχυρίστηκε πως είναι 14 ετών.

Στις 6 Νοεμβρίου έγινε ακόμα ένα περιστατικό το οποίο... οδήγησε σε αστυνομική παρέμβαση. Συγκεκριμένα ο 22χρονος μπόρεσε να μπει στο σπίτι από την μπροστινή πόρτα, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνον και τελικά να τον συλλαμβάνουν. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική, ο δράσης αντιμετωπίζει υποψία κατηγορηματικής παρενόχλησης.

Πέραν του 22χρονου, η Σαβάνα στρέφεται εναντίον και ενός 55χρονου, ο οποίος σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στέλνει αλληλογραφίες και δέματα στην οικία του ΛεΜπρόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 14 Νοέμβρη ο ίδιος έφτασε στην είσοδο του σπιτιού με αποσκευές, με τη Σαβάνα να υποστηρίζει ότι ο 55χρονος πιστεύει πως κατοικεί στην οικία της.

Στο δικαστήριο η σύζυγος του Τζέιμς ζητά να απαγορευτεί και από τους δύο άνδρες να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερης των 200 γιάρδων, ενώ επίσης τονίζει πως έχει στερηθεί το αίσθημα ασφάλειας.