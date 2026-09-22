Οι Πιστονς δεν τα έχουν βρει ακόμα με τον Τζέιλεν Ντούρεν και το σίριαλ συνεχίζεται.

Ένα από τα καυτά θέματα των τελευταίων ημερών στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αφορά τον Τζέιλεν Ντούρεν ο οποίος ακόμα δεν έχει συμφωνήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του με τους Πίστονς.

Για τον σέντερ του Ντιτρόιτ μίλησε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, τονίζοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ πρόσθεσε πως η προσφορά είναι στα 200 εκατ. δολάρια για 5 χρόνια.

«Οι Πίστονς και ο Ντούρεν βρίσκονται σε αδιέξοδο και είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αμφίβολο το αν θα παρουσιαστεί και θα εμφανιστεί στη media day σε μόλις 7 ημέρες...κατά τη διάρκεια της offseason, η προσφορά του από τους Pistons κυμαινόταν γύρω στα $180 έως $190 εκατ. για 5 χρόνια. Και αυτή περιελάμβανε επίσης κίνητρα όπως ρήτρες βάρους. Και όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο σε αυτό. Τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες έχει υπάρξει μια σχετική ησυχία σε αυτό το μέτωπο. Οι δύο πλευρές έχουν επαναλάβει την επικοινωνία. Και μου λένε ότι αυτή τη στιγμή η προσφορά των Πίστονς στον Ντούρεν είναι $200 εκατ. για 5 χρόνια», ανέφερε.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.