Ουέιντ: «Προσπαθώ να βρω έναν σκοπό μετά το μπάσκετ, ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου»

Ο Ντουέιν Ουέιντ μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη και το σοβαρό συναισθηματικό αδιέξοδο στο οποίο είχε φτάσει, μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Συγκίνησε μιλώντας για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα ο Ντουέιν Ουέιντ στο podcast «Conversation with Cam». Ο πρώην NBAer και θρύλος των Μαϊάμι Χιτ, μεταξύ άλλων, άνοιξε την καρδιά του για τον «λαβύρινθο» της κατάθλιψης στον οποίο είχε... εγκλωβιστεί και την καθημερινότητά του μετά το τέλος της μπασκετικής του καριέρας.

Ο Hall of Famer και τρεις φορές πρωταθλητής με τον οργανισμό της Φλόριντα, είχε μιλήσει ανοιχτά τον περασμένο Ιούνιο στο Φεστιβάλ «Tribeca» για την κατάθλιψη και τις συναισθηματικές παθογένειες, που του είχε δημιουργήσει η αποχώρησή του από τα παρκέ. Ο «Flash» έβαλε τίτλους τέλους σε μια μεγαλειώδη σταδιοδρομία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού το 2019 σε ηλικία 37 ετών, και εξομολογήθηκε χωρίς κανένα «ταμπού» την περιπέτειά του αλλά και την αγάπη του για το άθλημα, το οποίο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο για πολλά χρόνια με τον τρόπο ζωής του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντουέιν Ουέιντ:

«Πραγματικά περνάς μια στιγμή, μια περίοδο κατάθλιψης. Σκέφτηκα, "Εντάξει, πού να διοχετεύσω αυτή την ενέργεια; Θα πάει σε αυτούς γύρω σου, και δεν ήθελα να το κάνω αυτό; Προσπαθώ να βρω έναν σκοπό. Νόμιζα ότι το μπάσκετ ήταν ο σκοπός μου. Ξέρω ότι το μπάσκετ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι του, αλλά το τελείωσα στα 37 μου. Είναι πολύ περισσότερο από τη ζωή για μένα».