Μια φωτογραφία - σύμβολο του NBA με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Ουέιντ, που από πίσω της κρύβει μια ψευδαίσθηση, με λίγους να έχουν γνωρίζουν τι όντως συνέβη σε εκείνο το ματς.

Ένα από τα πολλά μότο που έχει χτίσει η βιομηχανία του NBA για να προωθεί το προϊόν του είναι το «Where amazing Happens» και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η περίφημη φωτογραφία του Λεμπρόν Τζέιμς με τον Ντουέιν Ουέιντ, την οποία συνέλαβε ο φακός πριν από ακριβώς 15 χρόνια, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, σε μια αναμέτρηση των Χιτ κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ίπταται, το σώμα είναι απόλυτα τεντωμένο κρατώντας την μπάλα με το ένα χέρι, το καλάθι είναι... έρμαιο μπροστά του και την ίδια ώρα ο Ντουέιν Ουέιντ χωρίς καν να βλέπει πανηγυρίζει το κάρφωμα το οποίο ακόμα δεν έχει συμβεί. Αυτό το στιγμιότυπο είναι και μια εικόνα που έγινε το απόλυτο... trademark της πρώτης «superteam» εκείνης της εποχής στο Μαϊάμι, αν και έλειπε ο Κρις Μπος. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια alley-oop πασα, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Η φωτογραφία που «έγραψε» ιστορία

Η συγκεκριμένη λήψη προέρχεται από ματς της κανονικής περιόδου ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ κόντρα τους Μιλγουόκι Μπακς, στο Μιλγουόκι. Οι μεν Χιτ ήταν ένα σύνολο χτισμένο για το πρωτάθλημα, από την άλλη οι Μπακς ήταν μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο, που δεν μπήκε στα Playoffs. Όλο το ενδιαφέρον ήταν προφανώς πάνω στο Μαϊάμι, αφού ο Λεμπρόν είχε σοκάρει τους πάντες με την απόφασή του να αφήσει το «σπίτι» του στο Κλίβελαντ και να επιλέξει ουσιαστικό τον λίγο πιο... εύκολο δρόμο προς το πρωτάθλημα, ενώνοντας το δικό του ταλέντο με αυτό των Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος.

Η συγκεκριμένη φάση, λοιπόν, εκτυλίχθηκε μόλις στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με το Μαϊάμι να έχει μικρό προβάδισμα στο σκορ με 6-2 και από ένα ριμπάουντ οι Χιτ ξεχύθηκαν στον αιφνιδιασμό, με τον Ουέιντ να αφήνει την μπάλα στον Λεμπρόν και εκείνος να την καρφώνει στο καλάθι των «ελαφιών». Η εικόνα κυκλοφόρησε αστραπιαία στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral σε όλο τον κόσμο και αναπαράγεται ακόμα και σήμερα από χρήστες των Social Media.

Ο «μύθος» που χτίστηκε πάνω στα συναισθήματα του Ουέιντ

Για χρόνια και κυρίως επειδή ο «Flash» είχε αυτή την έμπνευση να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο, τη στιγμή που πίσω του ο Λεμπρόν είναι στον αέρα, υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ένα alley-oop ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια... απλή σκαστή πάσα.

Για το γεγονός έχει μιλήσει ο ίδιος ο Ουέιντ, που εξηγεί το παρασκήνιο σχετικά με το ιστορικό αυτό στιγμιότυπο.

«Όσες φορές κι αν το λέω, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι δεν ήταν alley-oop πάσα», τόνισε. «Ήταν μια σκαστή πάσα με αναπήδηση. Του έδωσα την μπάλα στο παρκέ και μετά έκανα αυτό το “Τι έγινε;” προς την εξέδρα.

Ο λόγος που έκανα αυτή την κίνηση; Ήμασταν στο Μιλγουόκι, εκεί όπου η φανέλα μου είναι κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου ως παίκτης του Marquette. Και μας αποδοκίμαζαν», αφηγήθηκε ο 13 φορές All-Star.

Και λέω μέσα μου: “Θα μας γιουχάρετε; Αυτά δεν συμβαίνουν όταν εγώ έρχομαι στην πόλη σας.

Όταν του την έδωσα πίσω, ήξερα τι θα έκανε το “6” (σ.σ. ο αριθμός του Λεμπρόν) και απλώς γύρισα και έκανα: “What;”. Και τότε ήταν που τράβηξαν εκείνη τη φωτογραφία, που ήταν απλώς… cold».

Για την ιστορία, οι Χιτ εκείνη τη χρονιά έχασαν το πρωτάθλημα από τους Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι.