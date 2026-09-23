Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η ατάκα του Λόνζο Μπολ... παρεξηγήθηκε και ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσής του.

Μιλώντας σε podcast, ο Λόνζο Μπολ άφησε να εννοηθεί ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, ενεργοποιώντας... συναγερμό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Τα μεγάλα Μέσα έκαναν λόγο για το «αντίο» του Μπολ από τα παρκέ σε ηλικία 28 ετών αλλά όπως φαίνεται η εν λόγω δήλωση... παρεξηγήθηκε.

Συγκεκριμένα ο Μπολ είχε πει ότι «νιώθω ότι έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ, και νιώθω ότι όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι χάρη στο μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα και να παίξω για 9 χρόνια στο NBA».

Όμως στη συνέχεια ανέβασε σχετικό tweet στο «X» όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα γιατί ακόμα περιμένω κάποιο τηλεφώνημα. Είναι μεγάλη η σεζόν στο NBA».

Οπότε... false alarm για τον 28χρονο γκαρντ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.