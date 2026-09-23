Λονζο Μπολ: Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση στα 28 του χρόνια!
Ταλαιπωρημένος από πολλούς τραυματισμούς στο γόνατο με αποτέλεσμα να χάσει δύο σεζόν (2022-23 και 2023-24) του NBA και να αγωνιστεί ελάχιστα κάθε σεζόν, ο Λόνζο Μπολ πήρε την δύσκολη απόφαση να πει «αντίο» από την ενεργό δράση, σχεδόν έναν μήνα πριν κλείσει τα 29 του χρόνια.
Μιλώντας σε μπασκετικό podcast, ο πρώην γκαρντ των Λέικερς, των Πέλικανς, των Μπουλς και των Καβαλίερς αποκάλυψε ότι αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.
«Νιώθω ότι έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ, και νιώθω ότι όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι χάρη στο μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα και να παίξω για 9 χρόνια στο NBA» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.
Ο Λόνζο Μπολ πήρε μέρος σε 322 συνολικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας κατά μέσο όρο 10,6 πόντους, 5,6 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ ανά 30 λεπτά συμμετοχής και σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 60% στις βολές.
"I feel like I gave everything I had to hoop, and I feel like everything I got in my life is because of hoop. I'm grateful to even make it to the league and be able to play for 9 years."— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 23, 2026
- Lonzo Ball
(via @ballinthefampod)pic.twitter.com/aLaDyI13gJ https://t.co/MHQHQhlbDz
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