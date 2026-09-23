Πρόωρο τέλος στην καριέρα του έβαλε ο NBAer, Λόνζο Μπολ, καθώς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ταλαιπωρημένος από πολλούς τραυματισμούς στο γόνατο με αποτέλεσμα να χάσει δύο σεζόν (2022-23 και 2023-24) του NBA και να αγωνιστεί ελάχιστα κάθε σεζόν, ο Λόνζο Μπολ πήρε την δύσκολη απόφαση να πει «αντίο» από την ενεργό δράση, σχεδόν έναν μήνα πριν κλείσει τα 29 του χρόνια.

Μιλώντας σε μπασκετικό podcast, ο πρώην γκαρντ των Λέικερς, των Πέλικανς, των Μπουλς και των Καβαλίερς αποκάλυψε ότι αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

«Νιώθω ότι έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ, και νιώθω ότι όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι χάρη στο μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα και να παίξω για 9 χρόνια στο NBA» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

Ο Λόνζο Μπολ πήρε μέρος σε 322 συνολικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας κατά μέσο όρο 10,6 πόντους, 5,6 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ ανά 30 λεπτά συμμετοχής και σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 60% στις βολές.