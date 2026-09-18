Σε ηλικία 43 ετών, ο Μάικλ Σουίτνι, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας τον κόσμο του ΝΒΑ σε πένθος

Μόλις σε ηλικία 43 ετών, ο πρώην παίκτης του NBA, Μάικλ Σουίτνι, έφυγε από τη ζωή. Μία είδηση η οποία έχει σοκάρει όλο τον μπασκετικό κόσμο.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, με τους Μπουλς και τους Νικς να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, για αυτή την απώλεια.

Είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στην ομάδα της Νέας Υόρκης (από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του) και δύο χρόνια σε αυτή του Σικάγο. Στο NBA αγωνίστηκε σε πάνω από 200 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 6.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ.