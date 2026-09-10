Τόμπσον: «Ο Ρόουζ ήταν στο... επίπεδο Κόμπι, ΛεΜπρόν και Γουέιντ»

O Κλέι Τόμπσον αποθέωσε τον Ντέρικ Ρόουζ και έκανε σύγκριση με άλλους σπουδαίους παίκτες της λίγκας.

Ο Ντέρικ Ρόουζ μάγεψε το ΝΒΑ στο prime του, έγινε ο νεότερος MVP της ιστορίας και το μέλλον προδιαγραφόταν λαμπρό. Ωστόσο στάθηκε άτυχος με αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του και δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί όπου έπρεπε και μπορούσε.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία του ΝΒΑ. Για τον D-Rose μίλησε ο Κλέι Τόμπσον στον Νόρμαλ Πάουελ και στο NBPA. Ο Κλέι θυμήθηκε την Team USA του Παγκοσμίου του 2014 και παραδέχθηκε πως ο Ρόουζ ήταν ο πιο δημοφιλής παίκτης και μάλιστα βρισκόταν στο επίπεδο του Κόμπι Μπράιαντ, του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Ντουέιν Γουέιντ.

Εκείνη η Team USA είχε παίκτες σαν τον Κάρι, τον Τόμπσον, τον Χάρντεν, τον Ίρβινγκ και τον Ντέιβις. Κι όμως ο Ρόουζ έκλεβε την παράσταση όπως παραδέχθηκε και Τόμπσον.

Στα καλά του χρόνια στο Σικάγο ο Ρόουζ ήταν απολαυστικός, πυραυλοκίνητος, ασταμάτητος. Ήταν έτοιμος να ανέβει πολύ ψηλά, αλλά η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι με τους τραυματισμούς που είχε.