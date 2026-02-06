Ντέρικ Ρόουζ: Η θύμηση που αντέχει τα πάντα

Ταχύτητα και «έκρηξη» από άλλον πλανήτη!

Για να περιγράψουμε τι παίκτης ήταν ο Ρόουζ, θα πάμε στον… Άλεν Άιβερσον! Μην παραξενεύεστε… Σε ένα από τα βίντεο για τον «A.I», πρώην παράγοντας των Σίξερς στέκεται στην ταχύτητά του. Η ουσία του σχολίου του είναι αυτή: φανταστείτε τον πιο γρήγορο γκαρντ του ΝΒΑ. Πάρτε αυτή την ταχύτητα και πολλαπλασιάστε τη όσο μπορείτε! Σε αυτό το σημείο θα βρείτε, δείτε, τον Ντέρικ Ρόουζ να συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε ο «Answer». Πολύ απλά, η «έκρηξη» ήταν αυτό που χαρακτήριζε το παιχνίδι του «D-Rose». Το πρώτο βήμα και η ταχύτητά του ήταν τόσο έντονα, που ελάχιστοι αμυντικοί μπορούσαν να τον περιορίσουν στο ένας εναντίον ενός. [Απαραίτητη διευκρίνηση: Η περιγραφή της αγωνιστικής του ταυτότητας αφορά την περίοδο πριν τραυματιστεί. Μετά τον τραυματισμό του δεν ήταν ο παίκτης που είδαμε και θαυμάσαμε, δυστυχώς…

Ο Ρόουζ, φυσικά, δεν έμεινε μόνο στην «έκρηξη» και την ταχύτητα. Ο καλός χειρισμός της μπάλας, η αλτικότητά του και η ικανότητά του να απορροφά τις επαφές στον αέρα, έκαναν τα drive του σίγουρα καλάθια, άμεσα ή έμμεσα. Στο isolation έκανε θραύση και γι’ αυτό «άνοιγε» τις άμυνες. Αναπόφευκτο, λοιπόν, να πασάρει. Το γεγονός ότι τελείωσε με μέσο όρο καριέρας 5.2 ασίστ, δείχνει πολλά. Αυτός ο αριθμός αφορά και την περίοδο που προσπαθούσε να αφήσει πίσω τους τραυματισμούς και είχε χάσει την σβελτάδα και την εκρηκτικότητά του. Συνεπώς, στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά είχε και την πάσα.

Πέρα απ’ αυτά, έψαχνε πάντα τον αιφνιδιασμό (για ευνόητους λόγους) και απέναντι σε οργανωμένες άμυνες είτε θα δημιουργούσε τον χώρο με τη διαρκή του κίνηση είτε θα εκμεταλλευόταν τα σκριν των συμπαικτών του. Στα θετικά προσθέστε την αδιάκοπη προσπάθειά του να πάει στο καλάθι. Αυτό σημαίνει πως παρά το ύψος του, 1.90μ, δεν φοβόταν κανέναν.

Τώρα, στα αρνητικά του μπαίνει το όχι και τόσο αξιόπιστο μακρινό σουτ, ενώ μερικές φορές η κατάχρηση ντρίμπλας οδηγούσε σε λάθη. Επιπλέον, με ψηλούς, ευκίνητους, αμυντικούς έχανε τη συγκέντρωσή του και εγκλωβιζόταν. Ο Ιμάν Σούμπερτ των Νικς τον είχε κάπως περιορίσει, ενώ το ίδιο είχε καταφέρει και ο ΛεΜπρον Τζέιμς στους τελικούς της Ανατολής το 2011.

Ο Ρόουζ, συνοψίζοντας, δύσκολα δεν θα ήταν παράγοντας του παιχνιδιού. Πολλά λέι απ, καρφώματα, φθορά των αντιπάλων με φάουλ, ασίστ, εύκολα σουτ από μέση απόσταση, ήταν τα κυριότερα στοιχεία-γνωρίσματά του. Απαιτούνταν συνδυαστικές άμυνες για να τον σταματήσουν. Δυνατό man to man, με άμεσο μπλοκάρισμα των διαδρόμων από έναν ή άλλους δύο αμυντικούς στη ρακέτα. Αυτό, όμως, προϋπέθετε μεγαλύτερη ταχύτητα και έκρηξη από τους αμυνόμενους, μεγαλύτερη απ’ αυτήν του Ρόουζ. Με άλλα λόγια, ο «D-Rose» άγγιζε τα όρια του αδύνατου…