Γκαλινάρι: «Ίσως είμαι το μεγαλύτερο “what if” στην ιστορία του παιχνιδιού»

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι έκανε τον απολογισμό της καριέρας του παραδεχόμενος πως οι τραυματισμοί τού αφήνουν ένα μεγάλο «what if» γύρω από το όνομά του.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι από το 2008 που ξεκίνησε την καριέρα του θεωρούνταν παίκτης με όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή. Οι τραυματισμοί, όμως, που τον ακολούθησαν σε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας άφησαν πίσω τους μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα και ένα μεγάλο «τι θα γινόταν αν».

«Υπάρχει πολύ “what if” στην καριέρα μου, δυστυχώς εξαιτίας των τραυματισμών μου. Ίσως είμαι το μεγαλύτερο “what if” στην ιστορία του παιχνιδιού», ανέφερε ο Γκαλινάρι σε συνέντευξή του στο «HoopsHype».

Ένα από τα μεγαλύτερα «what if» της καριέρας του συνδέεται με τη μετακίνησή του από τη Νέα Υόρκη στο Ντένβερ το 2011, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Καρμέλο Άντονι στους Νικς. Στους Νάγκετς ο Γκαλινάρι προοριζόταν να αποκτήσει ακόμη πιο κομβικό ρόλο. Η εξέλιξή του, όμως, ανακόπηκε απότομα στα τέλη της σεζόν 2012-13, όταν υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο τραυματισμός αποδείχθηκε καθοριστικός. Το Ντένβερ είχε ολοκληρώσει την κανονική περίοδο ως τρίτο στην κατάταξη της Δυτικής Περιφέρειας, όμως χωρίς τον Γκαλινάρι ως βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Παράλληλα, ο Ιταλός αναγκάστηκε να χάσει ολόκληρη την επόμενη σεζόν, αφοσιωμένος στην αποκατάστασή του, ενώ οι τραυματισμοί του δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο σημείο που πολλοί φαντάζονταν.

Ωστόσο, ο Γκαλινάρι δεν πτοήθηκε και παρέμεινε για χρόνια ένας αξιόπιστος παίκτης στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, την Οκλαχόμα Σίτι, την Ατλάντα, την Ουάσινγκτον, το Ντιτρόιτ και το Μιλγουόκι.

