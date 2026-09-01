Ο Βίκτορ Ολαντίπο έστειλε επιστολή σε όλους τους GM του NBA, ζητώντας μια ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μέσω μιας μακροσκελής επιστολής, ο Βίκτορ Ολαντίπο έκανε κάλεσμα σε όλους τους GM του NBA, προκειμένου να του δώσουν μια ευκαιρία να επιστρέψει στη λίγκα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πολύπειρος γκαρντ, ψάχνει με κάθε τρόπο να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και μέσω μιας επιστολής, ανέφερε όλη την ιστορία του, καθώς και τους τραυματισμούς που τον έχουν αφήσει... πίσω.

Μάλιστα στο x, έγραψε «λόγια από καρδιάς». Αξίζει να σημειωθεί πως τον Ιούλιο του 2026, πάλι ο Ολαντίπο είχε κάνει ανάρτηση, λέγοντας πως είναι ελεύθερος χωρίς ατζέντη και πως είναι ανοικτός σε κάθε ευκαιρία.