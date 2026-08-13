Ο Κέβιν Ντουράντ είπε το δικό του «αντίο» στον Ράσελ Γουέστμπρουκ από το NBA, ο οποίος αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Από ένα σημείο και μετά οι άλλοτε συμπαίκτες στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έγιναν... άσπονδοι εχθροί. Μπορεί να «δοκιμάστηκε» αρκετά η σχέση τους. Μπορεί να υπήρξε περίοδος που να μην ήθελαν να έχουν καν... σχέσεις. Όμως στο τέλος της ημέρας μένει ο σεβασμός, οι καλές στιγμές και η αναγνώριση.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του ύστερα από 18 χρόνια, με τον Κέβιν Ντουράντ να λέει το δικό του, συγκινητικό «αντίο», στον πάλαι ποτέ καλό του φίλο και συμπαίκτη στην Οκλαχόμα, την οποία και είχαν οδηγήσει (μαζί με τον Χάρντεν) έως και τους τελικούς του NBA.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε

«Θυμάμαι να ρωτάω τον βοηθό προπονητή, τον Μορίς Τσικς: «Τι είναι πιο δύσκολο; Να κάνεις προπόνηση μετά την προπόνηση ή πριν από αυτήν;». Το ρώτησα επειδή μέχρι να φτάσω στο γήπεδο, ο Russ είχε ήδη ολοκληρώσει την πρωινή του προπόνηση, ενώ εγώ συνήθως έκανα τη δική μου μετά την προπόνηση. Ο Mo μού είπε: «Το να έρχεσαι πριν από την προπόνηση είναι μάλλον πιο δύσκολο». Από τότε, αυτή έγινε η ρουτίνα μου.

Πολλοί έβλεπαν τα συναισθήματα που έβγαζε ο Ρας στο γήπεδο και πίστευαν ότι ήταν θορυβώδης. Όχι. Για μένα, ήταν ήσυχος και μεθοδικός. Ηγούταν με το παράδειγμά του και, όταν τα φώτα άναβαν, τα έδινε όλα και βίωνε απόλυτη ελευθερία. Ήταν κάτι που με ενέπνεε ως συμπαίκτη του και, όπου κι αν πήγαινα, έβλεπα ότι ενέπνεε ανθρώπους από κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο. Το τρελό είναι ότι δεν έλεγε πολλά. Απλώς εμφανιζόταν και έκανε τη δουλειά του. Για 18 χρόνια.

Αυτή η ζωή του μπάσκετ είναι ιερή για εμάς τους επαγγελματίες. Όλα όσα δίνουμε μέσα σε αυτό το γήπεδο σημαίνουν τα πάντα. Κάποιοι από εμάς θα θέλαμε να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε κάποια πράγματα με λίγο μεγαλύτερη πρόθεση, ενώ άλλοι μπορούν απλώς να σκουπίσουν τα χέρια τους και να είναι ικανοποιημένοι με τον χρόνο που αφιέρωσαν. Εσύ ποιος θέλεις να είσαι;

Ξέρουμε για τι ήταν προορισμένος… Συνέχισε να εμπνέεις και στην επόμενη φάση της ζωής σου, πρωταθλητή. Ό,τι κι αν συμβεί, κανείς δεν μπορεί να διαγράψει αυτό που ζήσαμε.

H πορεία μέχρι τους τελικούς όταν ήμασταν στις αρχές των 20 μας, τα All-Star Games, το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον να τραυματίζεται και να επιστρέφει, οι διαδρομές με το λεωφορείο, τα αεροπορικά ταξίδια, τα παιχνίδια με χαρτιά, τα αστεία και οι καβγάδες… όλα αυτά, αξέχαστα!

Σε όλη την οικογένεια Γουέστμπρουκ, στη Νίνα, στα παιδιά, στη μαμά Γουέστμπρουκ, στον Μπιγκ Ρας, στον Ρέι, στον Ντόνελ, σε όλους από το Leuzinger High και το UCLA και σε τόσους ακόμη που ξεχνάω αυτή τη στιγμή, πολλή αγάπη και συγχαρητήρια για μια εμβληματική καριέρα.»