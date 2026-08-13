Γουέστμπρουκ: Είχε δύο προτάσεις από NBA αλλά επέλεξε να αποσυρθεί
O Ράσελ Γουέστμπρουκ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (13/08) πως αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 18 σεζόν στο NBA.
Ωστόσο, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκάλυψε πως ο κορυφαίος σκόρερ είχε δεχθεί δύο προτάσεις από ομάδες του NBA πριν επιλέξει να κρεμάσει τα παπούτσια του.
Συγκεκριμένα, οι Σακραμέντο Κινγκς και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να τον αποκτήσουν, αλλά ο 37χρονος γκαρντ είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του.
Russell Westbrook had offers this offseason with the Sacramento Kings and Washington Wizards but chose to step away from the game on his own terms, sources told @ShamsCharania. https://t.co/LX6lRi0Cgc— ESPN (@espn) August 12, 2026
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