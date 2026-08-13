Γουέστμπρουκ: Είχε δύο προτάσεις από NBA αλλά επέλεξε να αποσυρθεί

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Γουέστμπρουκ: Είχε δύο προτάσεις από NBA αλλά επέλεξε να αποσυρθεί
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Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πριν πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, είχε δεχθεί πρόταση από δύο ομάδες του NBA.

O Ράσελ Γουέστμπρουκ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (13/08) πως αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 18 σεζόν στο NBA.

Ωστόσο, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, αποκάλυψε πως ο κορυφαίος σκόρερ είχε δεχθεί δύο προτάσεις από ομάδες του NBA πριν επιλέξει να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Συγκεκριμένα, οι Σακραμέντο Κινγκς και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να τον αποκτήσουν, αλλά ο 37χρονος γκαρντ είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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