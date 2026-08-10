Η απόφαση των Λος Άντζελες Κλίπερς να «υπογράψει» τον Τζαμάριον Σαρπ με two way συμβόλαιο, έφερε... νέα δεδομένα στο NBA ενόψει της νέας σεζόν.

Σίγουρα το όνομα του Τζαμάριον Σαρπ ενδεχομένως να μην λέει πολλά στο άκουσμά του. Ενδεχομένως και τίποτα. Ένας παίκτης ο οποίος δεν επιλέχθηκε ποτέ στο draft και «βολόδερνε» τα δύο τελευταία χρόνια στην G-League αλλά και πρόσφατα στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο.

Όμως από τη νέα σεζόν αναμένεται να «πατήσει» (σ.σ. εάν... το πατήσει τελικά) το πόδι του στα παρκέ του NBA καθώς οι Λος Άντζελες Κλίπερς ανακοίνωσαν την απόκτησή του με two way συμβόλαιο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το NBA και για ποιον λόγο θα κάνει την διαφορά ;

Απλούστατα θα είναι ο πιο ψηλός παίκτης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα!

Συγκεκριμένα ο Σαρπ βλέπει τον κόσμο από τα 226 εκατοστά ενώ ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς από τα 224 εκατοστά

Οι πιο ψηλοί παίκτες στο NBA