Σκότι Πίπεν: «Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν, ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν φιλοξενήθηκε σε podcast και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Μάικλ Τζόρνταν, στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς και στον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Σε podcast που φιλοξενήθηκε ο Σκότι Πίπεν, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «θρύλος» των Μπουλς, μίλησε επίσης και για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως θεωρεί τον εαυτό του πιο πετυχημένο σε ομαδικό επίπεδο, από τον «βασιλιά». Μάλιστα, τοποθετήθηκε και για τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σκότι Πίπεν:

«Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν. Εγώ έχω έξι δαχτυλίδια. Θες ατομικές διακρίσεις ή πρωταθλήματα; Γιατί εγώ δεν τα κυνήγησα τα δικά μου. Δεν χρειάστηκε να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να παίρνω πρωταθλήματα. Κέρδισα και μόνος μου».

Scottie Pippen said “I have 6 rings. I won without MJ. I’m not no KD or LeBron. I didn’t have to jump from team to team chasing championships.” pic.twitter.com/AY01aJ3cd5 — BullsKickAss (@Bullskickass) August 9, 2026

Για τη σχέση του με τον Τζόρνταν: «Σπουδαίος συμπαίκτης, αλλά ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε ποτέ πήγαμε οι δυο μας για φαγητό. Δεν περνούσαμε πολύ καιρό μαζί εκτός μπάσκετ».

Scottie Pippen says he and Michael Jordan were never friends off the court and haven’t spoken since 2020:



Pippen: “Great teammate, but we were just never great friends.”



PBD: “Never? Even when you guys played?”



Pippen: “No.”



PBD: “Did you guys golf a lot together or no?”… https://t.co/24W3Ayd6BG pic.twitter.com/byxVpTbjW9 — NBABase (@TheNBABase) August 10, 2026

Για τον Ζάιον Γουίλιαμσον: «Ο Ζάιον δεν δουλεύει καν για να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Δεν έχει δείξει ότι είναι αρκετά πειθαρχημένος για να προσέξει το σώμα του, τη διατροφή του και τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω του».

