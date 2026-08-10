Σκότι Πίπεν: «Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν, ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι με τον Τζόρνταν»

Σκότι Πίπεν: «Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν, ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι με τον Τζόρνταν»
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Ο Σκότι Πίπεν φιλοξενήθηκε σε podcast και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Μάικλ Τζόρνταν, στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς και στον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Σε podcast που φιλοξενήθηκε ο Σκότι Πίπεν, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «θρύλος» των Μπουλς, μίλησε επίσης και για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως θεωρεί τον εαυτό του πιο πετυχημένο σε ομαδικό επίπεδο, από τον «βασιλιά». Μάλιστα, τοποθετήθηκε και για τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σκότι Πίπεν:

«Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον ΛεΜπρόν. Εγώ έχω έξι δαχτυλίδια. Θες ατομικές διακρίσεις ή πρωταθλήματα; Γιατί εγώ δεν τα κυνήγησα τα δικά μου. Δεν χρειάστηκε να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να παίρνω πρωταθλήματα. Κέρδισα και μόνος μου».

 

Για τη σχέση του με τον Τζόρνταν: «Σπουδαίος συμπαίκτης, αλλά ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε ποτέ πήγαμε οι δυο μας για φαγητό. Δεν περνούσαμε πολύ καιρό μαζί εκτός μπάσκετ».

Για τον Ζάιον Γουίλιαμσον: «Ο Ζάιον δεν δουλεύει καν για να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Δεν έχει δείξει ότι είναι αρκετά πειθαρχημένος για να προσέξει το σώμα του, τη διατροφή του και τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω του».

@Photo credits: INTIME
     

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