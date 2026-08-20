Ο Αρμάντο Γκονζάλες βρίσκεται στον... δρόμο για την Ελλάδα καθώς παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τη νέα του πρόκληση στον Ολυμπιακό.

Το αεροπλάνο με τελικό προορισμό την Ελλάδα πήρε ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς τα μεξικάνικα ΜΜΕ τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του και εκείνος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τη νέα του πρόκληση στον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος τόνισε την αγάπη του για την Τσίβας και ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει στο κλαμπ ενώ στη συνέχεια μίλησε τόσο για το νέο κεφάλαιο της Ευρώπης όσο και της επιλογής των Πειραιωτών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί. Μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός»