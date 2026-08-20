Γκονζάλες - Ολυμπιακός: Οι πρώτες του δηλώσεις στον δρόμο για την Αθήνα
Το αεροπλάνο με τελικό προορισμό την Ελλάδα πήρε ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς τα μεξικάνικα ΜΜΕ τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του και εκείνος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τη νέα του πρόκληση στον Ολυμπιακό.
Ο ίδιος τόνισε την αγάπη του για την Τσίβας και ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει στο κλαμπ ενώ στη συνέχεια μίλησε τόσο για το νέο κεφάλαιο της Ευρώπης όσο και της επιλογής των Πειραιωτών.
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί. Μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός»
HORMIGA: “ESPERO ALGÚN DÍA VOLVER A CHIVAS”🔴⚪️— Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 20, 2026
Todo lo que dijo Armando González antes de viajar a Grecia para firmar contrato con el Olympiacos.
Se mostró agradecido con Amaury Vergara y acepta que se quedó con la espinita de poder ser campeón con Chivas🐐.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/dDkKNY7ncP
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