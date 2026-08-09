Ο Ντιρκ Νοβίτσκι μέσω μίας ανάρτησης στα social media, αποχαιρέτησε τον παλιό προπονητή του, Ντον Νέλσον.

Θρήνος στον χώρο του μπάσκετ, καθώς ο θρυλικός Ντον Νέλσον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ένας άνθρωπος που μπόρεσε να ξεχωρίσει και ως παίκτης στην καριέρα του, αλλά και σαν προπονητής.

Ένας άλλος άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο NBA, ο Ντιρκ Νοβίτσκι, συγκίνησε άπαντες με το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στον Νέλσον. Στον πρώτο του προπονητή στο NBA, και στον άνθρωπο που τον βοήθησε να εξελιχθεί.

Στην ανάρτησή του, ο Νοβίτσκι έγραψε πως η καριέρα του μπορεί να μην είχε εξελιχθεί έτσι, αν δεν ήταν ο Ντον Νέλσον προπονητής του.

Η ανάρτηση του Νοβίτσκι

«Νέλι… Δεν με επέλεξες απλώς στο Draft. Πίστεψες σε μένα. Είδες πράγματα στο παιχνίδι μου πριν καν συνειδητοποιήσω ότι μπορούσα να τα κάνω. Το έχω πει εκατομμύρια φορές και θα το λέω για πάντα: Δεν νομίζω ότι η καριέρα μου θα είχε εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε, αν δεν ήσουν ο πρώτος μου προπονητής και αν δεν μου είχες δώσει την ελευθερία να παίξω το δικό μου παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για όλα. Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε».