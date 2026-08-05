ΛεΜπρόν: Ο head coach των Σίξερς... έδειξε πως θα παίζει point guard
O ΛεΜπρόν Τζέιμς μετακόμισε στους Σίξερς και εκεί θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, θέλοντας να οδηγήσει ξανά τη Φιλαδέλφεια στη γη της Επαγγελίας μετά τα 80s και το τελευταίο τους πρωτάθλημα
Οι Σίξερς έχουν φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα, αφού δίπλα στον King James θα υπάρχουν και οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν. Στόχος φυσικά η κούπα του πρωταθλητή.
Αμερικανικά δημοσιεύματα ανάφεραν πως ο ΛεΜπρόν θα είναι ο point guard για τη Φιλαδέλφεια, κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο και ο head coach, Νικς Νερς με τις δηλώσεις του.
«Είναι ένας δημιουργός στην επίθεση. Σίγουρα ο παίκτης που θα φέρει την μπάλα στο παρκέ και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει για τον εαυτό του και τους άλλους. Είναι πραγματικά καλός για τους άλλους», ήταν τα λόγια του
LeBron James definitely sounds like the future point guard for the Sixers.— Legion Hoops (@LegionHoops) August 5, 2026
Nick Nurse: “He is an offense creator. He is certainly a guy that will bring the ball up the floor and try to create for himself and others. He is really good for others.”
(via @NBCSPhilly, h/t… pic.twitter.com/i4kEydJj3T
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