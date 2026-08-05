Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως θα πάρει αρκετό χρόνο σαν point guard στους Σίξερς τη νέα σεζόν.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς μετακόμισε στους Σίξερς και εκεί θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, θέλοντας να οδηγήσει ξανά τη Φιλαδέλφεια στη γη της Επαγγελίας μετά τα 80s και το τελευταίο τους πρωτάθλημα

Οι Σίξερς έχουν φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα, αφού δίπλα στον King James θα υπάρχουν και οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν. Στόχος φυσικά η κούπα του πρωταθλητή.

Αμερικανικά δημοσιεύματα ανάφεραν πως ο ΛεΜπρόν θα είναι ο point guard για τη Φιλαδέλφεια, κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο και ο head coach, Νικς Νερς με τις δηλώσεις του.

«Είναι ένας δημιουργός στην επίθεση. Σίγουρα ο παίκτης που θα φέρει την μπάλα στο παρκέ και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει για τον εαυτό του και τους άλλους. Είναι πραγματικά καλός για τους άλλους», ήταν τα λόγια του