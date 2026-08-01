Ο Μάριο Χεζόνια έχει εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο στους Καβαλίερς, ωστόσο τα χρήματα που θα λάβει στο NBA, θα τον τοποθετούσαν στους χαμηλόμισθους της EuroLeague.

Η μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερς ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την ομάδα του Κλίβελαντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Κροάτης φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους «Καβς» και θα εισπράξει 2.8 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 1.6 καθαρά τη σεζόν 2026-27. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με τα χρήματα που λάμβανε στη Ρεάλ, αφού ο παίκτης είχε πενταετές με τη «βασίλισσα» και οι απολαβές του έφταναν τα 2.5 εκατομμύρια τον χρόνο.

Αν συγκριθούν τα λεφτά που θα πάρει ο Χεζόνια στους Καβαλίερς, με τα ποσά που υπάρχουν στη EuroLeague, θα τον τοποθετούσαν σε μια λίστα με τους χαμηλόμισθους, αφού πλέον η αγορά έχει.... ξεφύγει και τα νούμερα έχουν... εκτοξευθεί! Για παράδειγμα, 1.6 εκατομμύρια ευρώ, τον χρόνο θα παίρνει ο Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό, ενώ 500 χιλιάδες λιγότερα παίρνει ο Ντίνος Μήτογλου στους «πράσινους».

Ο Χεζόνια θα συμπεριλαμβανόταν στη σχετική λίστα, μιας και ο ίδιος προτίμησε το NBA, παρά ένα... χρυσό συμβόλαιο σε ομάδα EuroLeague που θα ήταν και ο πρωταγωνιστής.

Πότε μπορεί να αποχωρήσει ο Χεζόνια από τους Καβαλίερς

Είναι γνωστό πως ο Μάριο Χεζόνια έχει εγγυημένο συμβόλαιο ενός έτους με τους Καβς, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα του buy out οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς όμως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να φαίνεται ως ένα υπαρκτό σενάριο, μιας και ο παίκτης επιθυμεί να βρίσκεται στο NBA.

Σε κάθε περίπτωση, πάντα υπάρχει και η πιθανότητα οι Καβαλίερς να του κάνουν εξαγορά του συμβολαίου του και να τον αποδεσμεύσουν. Άπαξ και γίνει αυτό τότε ο Χεζόνια θα είναι ελεύθερος να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε σε Ευρώπη είτε σε Αμερική.

Μάλιστα σημειώνεται πως ο Κροάτης φόργουορντ δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μέχρι τις 15/12.

Θυμίζουμε ο Μάριο Χεζόνια, προέρχεται από εκπληκτική σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας μ.ο 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.