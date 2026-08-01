Χεζόνια: Το νέο του συμβόλαιο θα τον κατέτασσε από τους πλέον χαμηλόμισθους στη EuroLeague - Πότε μπορεί να αποχωρήσει από τους Καβς
Η μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερς ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την ομάδα του Κλίβελαντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο Κροάτης φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους «Καβς» και θα εισπράξει 2.8 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 1.6 καθαρά τη σεζόν 2026-27. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με τα χρήματα που λάμβανε στη Ρεάλ, αφού ο παίκτης είχε πενταετές με τη «βασίλισσα» και οι απολαβές του έφταναν τα 2.5 εκατομμύρια τον χρόνο.
Αν συγκριθούν τα λεφτά που θα πάρει ο Χεζόνια στους Καβαλίερς, με τα ποσά που υπάρχουν στη EuroLeague, θα τον τοποθετούσαν σε μια λίστα με τους χαμηλόμισθους, αφού πλέον η αγορά έχει.... ξεφύγει και τα νούμερα έχουν... εκτοξευθεί! Για παράδειγμα, 1.6 εκατομμύρια ευρώ, τον χρόνο θα παίρνει ο Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό, ενώ 500 χιλιάδες λιγότερα παίρνει ο Ντίνος Μήτογλου στους «πράσινους».
Ο Χεζόνια θα συμπεριλαμβανόταν στη σχετική λίστα, μιας και ο ίδιος προτίμησε το NBA, παρά ένα... χρυσό συμβόλαιο σε ομάδα EuroLeague που θα ήταν και ο πρωταγωνιστής.
Πότε μπορεί να αποχωρήσει ο Χεζόνια από τους Καβαλίερς
Είναι γνωστό πως ο Μάριο Χεζόνια έχει εγγυημένο συμβόλαιο ενός έτους με τους Καβς, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα του buy out οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς όμως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να φαίνεται ως ένα υπαρκτό σενάριο, μιας και ο παίκτης επιθυμεί να βρίσκεται στο NBA.
Σε κάθε περίπτωση, πάντα υπάρχει και η πιθανότητα οι Καβαλίερς να του κάνουν εξαγορά του συμβολαίου του και να τον αποδεσμεύσουν. Άπαξ και γίνει αυτό τότε ο Χεζόνια θα είναι ελεύθερος να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε σε Ευρώπη είτε σε Αμερική.
Μάλιστα σημειώνεται πως ο Κροάτης φόργουορντ δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μέχρι τις 15/12.
Θυμίζουμε ο Μάριο Χεζόνια, προέρχεται από εκπληκτική σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας μ.ο 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.