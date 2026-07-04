Η Μινεσότα μπαίνει γερά στη μάχη για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, με τον ατζέντη του Ριτς Πολ να αποκαλύπτει τις ομάδες που θεωρούνται οι πιο ρεαλιστικοί προορισμοί. Μεταξύ αυτών και η Μινεσότα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο John Krawczynski του Athletic, οι Τίμπεργουλβς εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του King James, δίνοντας του την ιδέα ότι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος στη Μινεσότα θα μπορούσε να τερματίσει τη συζήτηση για το GOAT.

Άλλωστε οι λύκοι δεν έχουν πάρει ποτέ πρωτάθλημα στην ιστορία. Ωραία θα ήταν η τριπλέτα ΛεΜπρόν-Έντουαρντς-Μπολ. Στη Μινεσότα έχει μετακομίσει και ο Τρέι Λάιλς που ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.