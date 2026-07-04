ΛεΜπρόν: Μετά τον Λάιλς η Μινεσότα γερά στο κόλπο για Τζέιμς
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, με τον ατζέντη του Ριτς Πολ να αποκαλύπτει τις ομάδες που θεωρούνται οι πιο ρεαλιστικοί προορισμοί. Μεταξύ αυτών και η Μινεσότα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο John Krawczynski του Athletic, οι Τίμπεργουλβς εντείνουν την προσπάθεια για την απόκτηση του King James, δίνοντας του την ιδέα ότι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος στη Μινεσότα θα μπορούσε να τερματίσει τη συζήτηση για το GOAT.
Άλλωστε οι λύκοι δεν έχουν πάρει ποτέ πρωτάθλημα στην ιστορία. Ωραία θα ήταν η τριπλέτα ΛεΜπρόν-Έντουαρντς-Μπολ. Στη Μινεσότα έχει μετακομίσει και ο Τρέι Λάιλς που ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.
The Wolves are “ramping up” their pursuit of LeBron James — pitched him idea that winning a championship in Minnesota could end the GOAT debate, per @JonKrawczynski. pic.twitter.com/g0Ew3Rw153— Legion Hoops (@LegionHoops) July 4, 2026
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