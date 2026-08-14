Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ: «Αν χρεοκοπήσω, θα πουλήσω το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος»

Ο πρωταθλητής του 2023 με τους Ντένβερ Νάγκετς, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, προχώρησε σε μια δήλωση που εγείρει συζήτηση αναφορικά με το δαχτυλίδι του NBA.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ δήλωσε πως θα πουλούσε το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος με τους Νάγκετς το 2023 σε περίπτωση ανάγκης! Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς, μίλησε στο podcast «One Night with Steiny» και δε φάνηκε να έχει σε ιδιαίτερη... υπόληψη το «κόσμημα» της κορυφαίας λίγκας στον πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε πως από τη στιγμή που κέρδισε το πρωτάθλημα δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη το δαχτυλίδι, καθώς η υλιστική του αξία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για τον ίδιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα πουλήσω το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος μου για πολύ λιγότερα. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Κέρδισα το πρωτάθλημα. Γιατί να χρειάζομαι το δαχτυλίδι; Είναι σαν τα τρόπαια που έπαιρνες όταν ήσουν μικρός. Πήρες ένα τρόπαιο. Δεν σε νοιάζουν πια αυτά. Έχω ένα δαχτυλίδι. Όλοι ξέρουν ότι έχω ένα δαχτυλίδι. Δεν με νοιάζει πραγματικά η υλιστική αξία του δαχτυλιδιού. Αν χρεοκοπήσω, θα το πουλήσω αυτό το πράγμα».