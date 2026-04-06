Την αποχώρηση των Αρτούρας Καρνισόβας και Μαρκ Έβερσλι ανακοίνωσε η διοίκηση των Σικάγο Μπουλς.

Την πόρτα της εξόδου είδαν και επίσημα από τους Σικάγο Μπουλς ο Αρτούρας Καρνισόβας και ο Μαρκ Έβερσλι. Η διοίκηση της ομάδας απέλυσε τα δυο μέλη του front office, πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι Σικάγο Μπουλς πήραν την απόφαση να υλοποιήσουν το πλάνο των αλλαγών απομακρύνοντας δύο στελέχη του front office του οργανισμού, τον Αρτούρας Καρνισόβας και τον general manager, Μαρκ Έβερσλι, κάτι που διαφαίνονταν στον ορίζοντα, αλλά όχι για να συμβεί αυτή τη στιγμή.

Την απόφαση πήρε ο CEO της ομάδας, Μάικλ Ράινσντορφ, καθώς θεωρεί πως δεςν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των Μπουλς και πρέπει να προχωρήσουν σε μια δυναμική επανεκκίνηση.

Ο Αρτούρας Καρνισόβας εργάστηκε για μια εξαετία (από το 2020) ως επικεφαλής της ομάδας σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά τα αποτελέσματα δεν τον βοήθησαν καθόλου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην έξοδο.