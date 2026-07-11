Ατζέντης ΛεΜπρόν για τον πελάτη του: «Δεν κυνηγά δαχτυλίδι, αλλά...»

O ατζέντης του ΛεΜπρόν Τζέιμς τοποθετήθηκε για το μέλλον του πελάτη του που κυκλοφορεί ως free agent και δημοσιεύματα τον συνδέουν με τους Καβς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ψάχνει το επόμενο βήμα της καριέρας. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πριν μέρες πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Οι Χιτ, οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς.

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και καλός φίλος του King James, Mπράιαν Γουίντχορστ ανέφερε πως το Κλίβελαντ είναι η ομάδα που είναι βασική υποψήφια για να τον κάνει δικό της. Το 2016 ο ΛεΜπρόν πήρε πρωτάθλημα με τους ιππότες.

Ο ατζέντης του ΛεΜπρόν, Ριτς Πολ μίλησε στο ESPN και αναφέρθηκε στον πελάτη που ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση του, ενώ μέχρι στιγμής στην καριέρα του έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα.

«Δεν κυνηγά δαχτυλίδι, αλλά όταν έχεις δουλέψει τόσο σκληρά για να τοποθετηθείς όπως το έχεις κάνει και μπορείς στην πραγματικότητα να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, ποιος δεν θα εκμεταλλευόταν αυτή την ευκαιρία;», ανέφερε.