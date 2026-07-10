Λεμπρόν Τζέιμς: Αποκάλυψη Γουίντχορστ για το μέλλον του
Ο Λεμπρόν αποτέλεσε παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς και αναζητείται ο επόμενος σταθμός της καριέρας του στα 41 του χρόνια.
Πολλά τα σενάρια όσον αφορά την ομάδα που θα αγωνίζεται. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι πληροφορίες που έδωσε ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ.
Μία από τις ομάδες που θεωρείται βασική υποψήφια να τον αποκτήσει είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, ήτοι η γενέτειρα πατρίδα του και από εκεί που ξεκίνησε να αγωνίζεται στο NBA.
Παρόλα αυτά ο Γουίντχορστ την έβγαλε από την κάδρο μιλώντας στο ESPN Cleveland, λέγοντας ότι «μίλησα με κάποιον, τον οποίο θεωρώ καλή πηγή, ο οποίος ορκιζόταν ότι υπάρχει συμφωνία με ομάδα από άλλη πόλη...»
"I'm hearing stuff in other cities too. I'm not gonna say who but I had somebody on the phone with me today that I consider a good source who was swearing it's a done deal in another city," - @WindhorstESPN on the latest LeBron rumors 😯😯😯 pic.twitter.com/4uHgOsAC86— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) July 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.