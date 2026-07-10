Η «επόμενη ομάδα» του Λεμπρόν Τζέιμς αποτελεί κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με μια νέα είδηση να βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο Λεμπρόν αποτέλεσε παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς και αναζητείται ο επόμενος σταθμός της καριέρας του στα 41 του χρόνια.

Πολλά τα σενάρια όσον αφορά την ομάδα που θα αγωνίζεται. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι πληροφορίες που έδωσε ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ.

Μία από τις ομάδες που θεωρείται βασική υποψήφια να τον αποκτήσει είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, ήτοι η γενέτειρα πατρίδα του και από εκεί που ξεκίνησε να αγωνίζεται στο NBA.

Παρόλα αυτά ο Γουίντχορστ την έβγαλε από την κάδρο μιλώντας στο ESPN Cleveland, λέγοντας ότι «μίλησα με κάποιον, τον οποίο θεωρώ καλή πηγή, ο οποίος ορκιζόταν ότι υπάρχει συμφωνία με ομάδα από άλλη πόλη...»