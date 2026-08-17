Η Αλ Χιλάλ θέλει να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Μπενζεμά, αλλά η αποχώρηση του Γάλλου επιθετικού έχει και πολιτικές διαστάσεις.

Τίτλους τέλους μετά από έξι μήνες θέλει να βάλει ο Μπενζεμά στη θητεία του στην Αλ Χιλάλ, με την ομάδα να θεωρεί με τη σειρά της ότι είναι προς οφελός της το να αποδεσμεύσει τον Γάλλο.

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι επιθυμεί την αποχώρηση του 38χρονου στράικερ, και η διοίκηση είναι έτοιμη να ικανοποιήσει το αίτημα του προπονητή της, έχοντας ήδη αρχίσει να διερευνά διάφορους παίκτες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδεχθούν τον Μπενζεμά.

Μεταξύ των παικτών που έχουν στη λίστα τους βρίσκεται και ο Όλι Γουότκινς. Η Αλ Χιλάλ έχει μάλιστα καταλήξει σε συμφωνία με τον Άγγλο διεθνή για τους προσωπικούς όρους της πιθανής μεταγραφής του, ωστόσο, παρά τη συμφωνία αυτή, δεν έχει υποβληθεί ακόμη καμία προσφορά στην Άστον Βίλα.

Η Αλ Χιλάλ πρέπει πρώτα να επιλύσει το ζήτημα του Μπενζεμά, που είναι ιδιαίερα περίπλοκο μιας κι έχει και πολιτικές διαστάσεις.

Ο Γάλλος σέντερ φορ αμείβεται εν μέρει από τα κυβερνητικά όργανα της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι η αποχώρησή του δεν έχει να κάνει αποκλειστικα με τα «θέλω» της ομάδας του. Ο σύλλογος θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία τόσο με τη Saudi Pro League όσο και με το κράτος που πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος από τον μισθό του 38χρονου στράικερ.