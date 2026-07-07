Ντόνοβαν Μίτσελ: Max επέκταση ύψους 273 εκατομμυρίων δολαρίων!
Δεν θα... πάει πουθενά ο Ντόνοβαν Μίτσελ! Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Οχάιο για ακόμη τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του τρέχοντος συμβολαίου του, tκαθώς συμφώνησε για max επέκταση ύψους 273 εκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα ο Μίτσελ έχει συμβόλαιο έως και το τέλος της σεζόν 2026-27 το οποίο θα του αποφέρει τη νέα χρονιά άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος είχε την δυνατότητα να κάνει opt-in σε 53,8 εκατομμύρια δολάρια και για την αμέσως επόμενη χρονιά (2027-28) ωστόσο προχώρησε από τώρα σε max επέκταση.
Το νέο συμβόλαιο του 30χρονου γκαρντ θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2027-28 και θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων.
- 1ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 60,9 εκατομμύρια δολάρια
- 2ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 65,8 εκατομμύρια δολάρια
- 3ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 70,6 εκατομμύρια δολάρια
- 4ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 75,5 εκατομμύρια δολάρια
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μετράει 609 ματς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 25.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ ενώ σουτάρει με 52% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 84% στις βολές.
BREAKING: Cleveland Cavaliers All-NBA star Donovan Mitchell has agreed on a four-year, $273 million maximum contract extension that includes a player option for the 2030-31 season and a full trade kicker, CAA's Co-Head of Basketball, Austin Brown, tells ESPN. pic.twitter.com/7gfOG4n5l1— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026
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