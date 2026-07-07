Ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια υπογράφοντας max επέκταση!

Δεν θα... πάει πουθενά ο Ντόνοβαν Μίτσελ! Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Οχάιο για ακόμη τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του τρέχοντος συμβολαίου του, tκαθώς συμφώνησε για max επέκταση ύψους 273 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα ο Μίτσελ έχει συμβόλαιο έως και το τέλος της σεζόν 2026-27 το οποίο θα του αποφέρει τη νέα χρονιά άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος είχε την δυνατότητα να κάνει opt-in σε 53,8 εκατομμύρια δολάρια και για την αμέσως επόμενη χρονιά (2027-28) ωστόσο προχώρησε από τώρα σε max επέκταση.

Το νέο συμβόλαιο του 30χρονου γκαρντ θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2027-28 και θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων.

1ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 60,9 εκατομμύρια δολάρια

2ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 65,8 εκατομμύρια δολάρια

3ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 70,6 εκατομμύρια δολάρια

4ος χρόνος του νέου συμβολαίου: 75,5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μετράει 609 ματς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 25.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ ενώ σουτάρει με 52% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 84% στις βολές.