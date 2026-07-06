Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν αποτελεί πλέον έναν από τους πιο «καυτούς» free agents του NBA, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν.

Μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες στην αγορά των free agents αποτελεί πλέον ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

DeRozan had a partial guarantee on his contract for next season, but he and Sacramento worked on his release Monday to allow him to find a new home. Multiple contenders are expected to have interest in the veteran guard. https://t.co/MDy3g1WI13 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2026

Οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, αφού προηγουμένως εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για κάποια ανταλλαγή, χωρίς όμως να προκύψει πρόταση που να ικανοποιεί τον οργανισμό του Σακραμέντο. Έτσι, οι Κινγκς έκαναν waive τον έξι φορές All-Star. Το συμβόλαιο του 36χρονου γκαρντ για τη νέα αγωνιστική περίοδο ήταν μόνο μερικώς εγγυημένο, γεγονός που διευκόλυνε την αποχώρησή του από το Σακραμέντο.

Σύμφωνα με τον Σαράνια, αρκετές ομάδες με πρωταγωνιστικές βλέψεις αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του, καθώς ο ΝτεΡόζαν εξακολουθεί να αποτελεί μία αξιόπιστη επιθετική λύση με τεράστια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ άλλα δημοσιεύματα τον «στέλνουν» στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

The Miami Heat have been linked to DeMar DeRozan “numerous times,” per @IraHeatBeat. pic.twitter.com/LmrZaTOFTQ — SleeperHeat (@SleeperHeat) July 5, 2026

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα των Κινγκς, ο ΝτεΡόζαν μέτρησε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ, συνεχίζοντας να προσφέρει σταθερά στην επίθεση της ομάδας. Συνολικά, σε 17 χρόνια παρουσίας στο NBA με τους Ράπτορς, Σπερς, Μπουλς και Κινγκς, ο έξι φορές All-Star έχει καταγράψει 21,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 1.264 αγώνες, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ της γενιάς του.