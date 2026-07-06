ΝτεΡόζαν: Ελεύθερος από τους Κινγκς - Δημοσιεύματα τον στέλνουν στο πλευρό του Γιάννη στους Χιτ

ΝτεΡόζαν: Ελεύθερος από τους Κινγκς - Δημοσιεύματα τον στέλνουν στο πλευρό του Γιάννη στους Χιτ

ΝτεΡόζαν: Ελεύθερος από τους Κινγκς - Δημοσιεύματα τον στέλνουν στο πλευρό του Γιάννη στους Χιτ
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Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν αποτελεί πλέον έναν από τους πιο «καυτούς» free agents του NBA, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν.

Μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες στην αγορά των free agents αποτελεί πλέον ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, αφού προηγουμένως εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για κάποια ανταλλαγή, χωρίς όμως να προκύψει πρόταση που να ικανοποιεί τον οργανισμό του Σακραμέντο. Έτσι, οι Κινγκς έκαναν waive τον έξι φορές All-Star. Το συμβόλαιο του 36χρονου γκαρντ για τη νέα αγωνιστική περίοδο ήταν μόνο μερικώς εγγυημένο, γεγονός που διευκόλυνε την αποχώρησή του από το Σακραμέντο.

 

Σύμφωνα με τον Σαράνια, αρκετές ομάδες με πρωταγωνιστικές βλέψεις αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του, καθώς ο ΝτεΡόζαν εξακολουθεί να αποτελεί μία αξιόπιστη επιθετική λύση με τεράστια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ άλλα δημοσιεύματα τον «στέλνουν» στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα των Κινγκς, ο ΝτεΡόζαν μέτρησε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ, συνεχίζοντας να προσφέρει σταθερά στην επίθεση της ομάδας. Συνολικά, σε 17 χρόνια παρουσίας στο NBA με τους Ράπτορς, Σπερς, Μπουλς και Κινγκς, ο έξι φορές All-Star έχει καταγράψει 21,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 1.264 αγώνες, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ της γενιάς του.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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