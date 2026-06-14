Οι φίλοι των Νικς πανηγύρισαν με έξαλλο τρόπο την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, ωστόσο κάποιοι εξ αυτών ξέφυγαν λίγο παραπάνω θέτοντας στο επίκεντρο τους Σπερς και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Η Νέα Υόρκη επικράτησε με 94-90 των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 5 των τελικών του NBA και με 4-1 στη σειρά κατέκτησε το πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια ονειρική σεζόν και την επιστροφή στην κορυφή μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα και ενώ οι πανηγυρισμοί βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media έδειξε οπαδούς των Νικς να καίνε φανέλα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «Knicks fans are ruthless» («Οι φίλοι των Νικς είναι αμείλικτοι»), με τη φωτογραφία να γίνεται γρήγορα viral και να προκαλεί πολλές αντιδράσεις.

Το περιστατικό ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά για τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος είδε το όνειρο της κατάκτησης του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του να χάνεται μπροστά στο κοινό του Σαν Αντόνιο, ενώ εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα και δεν έκρυψε την πικρία του για την εξέλιξη της σειράς.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου, η μεγαλύτερη εμπειρία από την οποία έχω μάθει», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας παράλληλα μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία των Σπερς να φτάσουν στην κορυφή.

Μάλιστα, έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου με μία ατάκα που συζητήθηκε έντονα. «Σας ευχαριστώ όλους. Θα σας ξαναδώ... ποτέ», είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.