Πάουελ: Άφησε τους Χιτ του Αντετοκούνμπο και πήγε Μπουλς
Ο Νόρμαν Πάουελ ήταν κομβικός για τους Χιτ τη σεζόν που πέρασε, αλλά δεν θα είναι στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο έμπειρος περιφερειακός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μπουλς.
Ο Πάουελ έκανε μια από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του στο Μαϊάμι, καταφέρνοντας να γίνει και All Star. Τελείωσε με 21.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, ενώ σούταρε με 38% στο τρίποντο.
Σίγουρα αφήνει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ των Χιτ, οι οποίοι θα πρέπει σιγά σιγά να ανεβάσουν το επίπεδο του πάγκου τους. Με τα τωρινά δεδομένα οι Χιτ θα έχουν βασική πεντάδα τους Μίτσελ, Χάρνταγουεϊ, Γουίγκινς, Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο, αλλά χρειάζονται και λύσεις για το rotation.
Just in: Free agent Norman Powell has agreed to a two-year, $45 million deal with the Chicago Bulls, sources tell ESPN. Powell joins the Bulls as a potent scorer after an NBA All-Star season in Miami, averaging nearly 22 points over the last two years. pic.twitter.com/7cFk2zFxpD— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.