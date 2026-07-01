Ο Νόρμαν Πάουελ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπουλς, αφήνοντας τους Χιτ.

Ο Νόρμαν Πάουελ ήταν κομβικός για τους Χιτ τη σεζόν που πέρασε, αλλά δεν θα είναι στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο έμπειρος περιφερειακός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μπουλς.

Ο Πάουελ έκανε μια από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του στο Μαϊάμι, καταφέρνοντας να γίνει και All Star. Τελείωσε με 21.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, ενώ σούταρε με 38% στο τρίποντο.

Σίγουρα αφήνει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ των Χιτ, οι οποίοι θα πρέπει σιγά σιγά να ανεβάσουν το επίπεδο του πάγκου τους. Με τα τωρινά δεδομένα οι Χιτ θα έχουν βασική πεντάδα τους Μίτσελ, Χάρνταγουεϊ, Γουίγκινς, Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο, αλλά χρειάζονται και λύσεις για το rotation.