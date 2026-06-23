Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάει στην ομάδα κόντρα στην οποία έδωσε ορισμένες σπουδαίες μάχες στα playoffs τα τελευταία χρόνια.

Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης και ο Έλληνας σταρ πάει σε ομάδα για να διεκδικήσει κι άλλους τίτλους. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο Σαράνια.

Ο Greek Freak πάει στην ομάδα με την οποία κοντραρίστηκε αρκετές φορές στα playoffs τα τελευταία χρόνια. Το Χιτ-Μπακς μας χάρισε σπουδαίες στιγμές, με το Μιλγουόκι να δυσκολεύευται παραδοσιακά κόντρα στην παρέα του Αντεμπάγιο.

Αρχικά το 2019-20 οι Χιτ απέκλεισαν τους Μπακς με 4-1 στους ημιτελικούς Ανατολής, ενώ το 2021 που τα ελάφια πήραν πρωτάθλημα, σκούπισαν στον πρώτο γύρο τους Χιτ.

Τέλος το 2022-23, το Μαϊάμι με φοβερό Μπάτλερ επικράτησε με 4-1.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολάμβανε πάντα τις μάχες με τους Χιτ. Μια σειρά που είχε αρκετά κλασικά ματς τα τελευταία χρόνια και έβγαζαν το λάδι του Γιάννη. H αλήθεια ήταν μια ομάδα που τον έφτανε στα όρια του και έβγαζε πάντα τον καλύτερο εαυτό του. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μπάτλερ βρέθηκε στο Μαϊάμι!

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