Σέλτικς: Έδιναν Μπράουν για να πάρουν Γιάννη, αλλά έχασαν τη μάχη από τους Χιτ

Σέλτικς: Έδιναν Μπράουν για να πάρουν Γιάννη, αλλά έχασαν τη μάχη από τους Χιτ

Νίκος Καρφής
Γιαννης Αντετοκούνμπο
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Oι Σέλτικς έδωσαν μάχη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέληξε στο Μαϊάμι.

Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης και μετά από ένα σίριαλ αρκετών μηνών με πολλά δημοσιεύματα, ο Έλληνας σταρ αλλάζει πολιτείες. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.

Ο Σαράνια έδωσε το ρεπορτάζ και τόνισε πως στο κόλπο ήταν και οι Σέλτικς, αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να αποχωριστούν αρκετούς νέους παίκτες.

«Οι Σέλτικς δεν ήταν διατεθειμένοι να αποχωριστούν αρκετούς νεαρούς παίκτες και περιουσιακά στοιχεία για να κλείσει η συμφωνία.», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως η Βοστόνη πρότεινε τον Τζέιλεν Μπράουν και δύο επιλογές πρώτου γύρου για τον Γιάννη, αλλά τελικά οι Χιτ του Πατ Ράιλι και του Σποέλστρα κέρδισαν τη μάχη.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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