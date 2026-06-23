Σέλτικς: Έδιναν Μπράουν για να πάρουν Γιάννη, αλλά έχασαν τη μάχη από τους Χιτ
Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης και μετά από ένα σίριαλ αρκετών μηνών με πολλά δημοσιεύματα, ο Έλληνας σταρ αλλάζει πολιτείες. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.
Ο Σαράνια έδωσε το ρεπορτάζ και τόνισε πως στο κόλπο ήταν και οι Σέλτικς, αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να αποχωριστούν αρκετούς νέους παίκτες.
«Οι Σέλτικς δεν ήταν διατεθειμένοι να αποχωριστούν αρκετούς νεαρούς παίκτες και περιουσιακά στοιχεία για να κλείσει η συμφωνία.», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως η Βοστόνη πρότεινε τον Τζέιλεν Μπράουν και δύο επιλογές πρώτου γύρου για τον Γιάννη, αλλά τελικά οι Χιτ του Πατ Ράιλι και του Σποέλστρα κέρδισαν τη μάχη.
"The Celtics were not willing to part with enough young players and assets to get a deal done."@ShamsCharania says Boston offered Jaylen Brown and two first-round picks for Giannis Antetokounmpo before he was traded to Miami 👀 pic.twitter.com/WvGCveMwjE— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 23, 2026
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