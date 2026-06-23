Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart των Χιτ μετά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και του Μπόμπι Πόρτις.

Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.

Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.

Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα στους Χιτ, οι οποίοι γίνονται διεκδικητές του τίτλου με δίδυμο ψηλών Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Το Gazzetta σας παρουσιάζει το depth chart του Μαϊάμι.

Πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Αντεμπάγιο συνθέτουν ένα φοβερό δίδυμο στους ψηλούς για το Mαϊάμι, ενώ και η περιφέρεια διαθέτει ποιότητα με Γουίγκινς, Πάουελ και Μίτσελ.

PG: Ντέιβιον Μίτσελ, Ντρου Σμιθ, Γιανγκ

SG: Πάουελ (unrestricted free agent), Λάρσον, Γκάρντνερ

SF: Γουίγκινς, Φοντέκιο (unrestricted free agent)

PF: Αντετοκούνμπο , Πόρτις, Γιόβιτς

C: Αντεμπάγιο, Κεσάντ Τζόνσον