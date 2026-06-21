Ο Τζα Μοράντ δύσκολα θα συνεχίσει στους Γκρίζλις και είναι περιζήτητος για ανταλλαγή.

Μπορεί να βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ των Γκρίζλις, αλλά δύσκολα θα συνεχίσει στις αρκούδες ο Τζα Μοράντ για τον οποίο υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Σύμφωνα με τον Sam Amick υπάρχει ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της λίγκας για ανταλλαγή. Ο λόγος για τους Κινγκς, τους Πέλικανς και τους Τίμπεργουλβς.

Φέτος μετρά 19.5 πόντους, 8.1 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Μέμφις. Δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στα playoffs.