Μοράντ: Οι τρεις ομάδες που τον θέλουν
Μπορεί να βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ των Γκρίζλις, αλλά δύσκολα θα συνεχίσει στις αρκούδες ο Τζα Μοράντ για τον οποίο υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Σύμφωνα με τον Sam Amick υπάρχει ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της λίγκας για ανταλλαγή. Ο λόγος για τους Κινγκς, τους Πέλικανς και τους Τίμπεργουλβς.
Φέτος μετρά 19.5 πόντους, 8.1 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Μέμφις. Δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στα playoffs.
REPORT: The Pelicans, Kings and Timberwolves have interest in Ja Morant, per @sam_amick.— Legion Hoops (@LegionHoops) June 21, 2026
(via @RunItBackFDTV, h/t @RealGM) pic.twitter.com/fYdYriTLYH
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