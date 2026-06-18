Οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έχουν λάβει ακόμα την προσφορά που τους ικανοποιεί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποτελεί τον πρώτη και μεγαλύτερη προτεραιότητα των Μαϊάμι Χιτ ενόψει της offseason αλλά προς το παρόν απέχουν αρκετά προκειμένου να ικανοποιήσουν τα «θέλω» των Μιλγουόκι Μπακς.

Τουλάχιστον αυτή ήταν η πληροφορία που μοιράστηκε στο ESPN ο έγκυρος Μπράιαν Γουίντχορστ ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μέχρι στιγμής, από όσα μου έχουν πει, οι Μπακς δεν έχουν λάβει ακόμη μια προσφορά που να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που πλησιάζει κάπως σε αυτό που συνέβη στην προθεσμία των ανταλλαγών (trade deadline) τον περασμένο Φεβρουάριο» δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Get Up του ESPΝ και συνέχισε:

«Και ενώ υπάρχει αυτή η προθεσμία του draft, και μου έχουν πει ότι σκοπεύουν να προσπαθήσουν να τον ανταλλάξουν μέχρι το draft, υπάρχει κάποιο ποσοστό πιθανότητας, να μην βρουν τη συμφωνία που τους αρέσει. Το Μαϊάμι είναι η ομάδα που είναι η πιο επιθετική, νομίζω, στην προσπάθειά της να τον αποκτήσει, αλλά έχουν επτά ή οκτώ διαφορετικά κομμάτια που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν, κανένα από αυτά που θεωρώ εξαιρετικά premium, και νομίζω ότι οι Μπακς πιθανότατα τα θέλουν όλα».

"The Bucks have yet to receive an offer that they're willing to accept for Giannis Antetokounmpo."@Windhorstespn gives an update on the potential Giannis trade 🏀 pic.twitter.com/j5qIywZDNx

— Get Up (@GetUpESPN) June 18, 2026