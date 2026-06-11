Οι παίκτες της Εθνικής των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο χάρηκαν με την ψυχή τους το νικητήριο tip-in του Όου Τζι Ανουνόμπι κόντρα στους Σπερς.

Οι Σπερς μπορεί να βρέθηκαν μπροστά με 81-52 μέσα στη Νέα Υόρκη και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν στο break, αλλά οι Νικς είχαν άλλη άποψη.Οι Νεοϋόρκέζοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και στο τέλος πήραν το Game 4 με ήρωα Ανουνόμπι.

Ο forward των Νικς ακολούθησε το χαμένο τρίποντο του Μπράνσον και με εκπληκτικό tip-in έφερε τη σειρά στο 3-1 και πλέον η ομάδα του Μπράουν απέχει μια νίκη από τον τίτλο και την επιστροφή στην κορυφή μετά το 1973.

Το Game 4 παρακολούθησαν από την τηλεόραση και οι παίκτες της Τeam USA στο ποδόσφαιρο που προετοιμάζεται το Μουντιάλ το οποίο φέτος διοργανώνουν οι ΗΠΑ μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.

Όταν ο Ανουνόμπι πέτυχε το ιστορικό πλέον tip-in, ο Τάιλερ Άνταμς που είναι φίλαθλος των Νικς και οι συμπαίκτες του στην Team USA τρελάθηκαν.