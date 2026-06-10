Γιαννης Αντετοκούνμπο και Ντέιβιντ Μπέκαμ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν special δώρα.

Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια, ενώ έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τους Μπακς και χάλκινο με την Εθνική μας στο Eurobasket. Από την άλλη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε σπουδαία καριέρα κατά κύριο λόγο σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Αγγλίας, έχοντας ως παράσημο το Champions League με τους κόκκινους διάβολους το 1999.

Ο σταρ των Μπακς και ο διοικητικός ηγέτης της Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες. Ο Γιάννης έδωσε στον Άγγλο μια των Μπακς και ο σπεσιαλίστας των στημένων φάσεων και των φάουλ χάρισε τον Greek Freak εμφάνιση της Αγγλίας.