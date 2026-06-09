ΝΒΑ Europe: Έξι επενδυτικά σχήματα για την άδεια της Αθήνας, πολλά τα λεφτά για τις νίκες και τα τηλεοπτικά!

Μετά την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που σας παρείχε για τις εξελίξεις στην Euroleague, το Gazzetta αποκαλύπτει τι συμβαίνει με την άδεια που θα δώσει το NBA Europe στην Αθήνα και τον «μαγικό αριθμό» των 212 εκατομμυρίων Ευρώ που θα μοιράσει.

Μπορεί το project του NBA Europe να μην ανοίγει τα χαρτιά του, να μην αναμένεται προσεχώς (δηλαδή στη νέα σεζόν) και να είναι προγραμματισμένο για την μεθεπόμενη χρονιά (2027-28), ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιτελείς του δεν εργάζονται πυρετωδώς στο παρασκήνιο για την άντληση κεφαλαίων που θα καταστήσουν την επένδυσή τους όσο το δυνατόν πιο ελκυστική.

Αν και για την ώρα καμία ομάδα από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο της Euroleague (η Μπαρτσελόνα, η Φενερμπαχτσέ, η Βιλερμπάν και εσχάτως και η Ρεάλ επέλεξαν να παραμείνουν στην διοργάνωση), οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι οικονομικές ζυμώσεις που είναι σε εξέλιξη κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, φέρονται να είναι τόσο δυσθεώρητες, που δεν αποκλείεται – σε έναν χρόνο από τώρα – να αλλάξουν το ήδη υπάρχον διαμορφωμένο σκηνικό.

Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από μία σειρά. Κατ’ αρχάς, να ξεκινήσουμε με μία από τις 12 μόνιμες άδειες που έχει εξαγγείλει η νέα λίγκα, που – για την ώρα – στηρίζεται στην σύμπραξη της FIBA με το ΝΒΑ και η οποία θα πάει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές για την απόκτησή της έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έξι διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα, ώστε να μπορέσουν να στήσουν έναν αθλητικό οργανισμό που θα λειτουργεί στην βάση μία σαφώς πιο εκσυγχρονισμένης λειτουργίας με φόντο τα έσοδα.

Ένα από αυτά έχει προσεγγίσει ήδη το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αθηναϊκής ομάδας που διατηρεί άριστες σχέσεις με την FIBA, ενώ ένα από τα υπόλοιπα πέντε συνδέει την εμπλοκή του με το ενδιαφέρον που φέρεται να έχει επιδείξει για την εξαγορά των μετοχών ενός εκ των «κολοσσών» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με βάση με όλα όσα συζητιούνται στους ευρωπαϊκούς κύκλους του αθλήματος, αν το συγκεκριμένο επενδυτικό fund πάρει την άδεια, τότε η τιμή πώλησης του εν λόγω συλλόγου δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τα 300 εκατομμύρια Ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας.

Όπως και να ‘χουν πάντως τα πράγματα, όλα αυτά απέχουν ακόμη αρκετό διάστημα μέχρι να πάρουν σάρκα και οστά και να μας απασχολήσουν πιο σοβαρά, ωστόσο, τα καταθέτουμε και θα επανέλθουμε.

Από ‘κει και πέρα, πριν λίγες μέρες, ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, είχε ξεκαθαρίσει ότι το μοντέλο που επεξεργάζεται το ΝΒΑ για την Ευρώπη, έχει ως στόχο στην μακροπρόθεσμη αύξηση της εμπορικής αξίας των ομάδων, στα ταμεία των οποίων θα πάει ένα τεράστιο ποσοστό της συνολικής επένδυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Gazzetta αποκαλύπτει ότι στον κουμπαρά των χρημάτων με τα οποία θα πριμοδοτείται η κάθε νίκη στην νέα διοργάνωση, θα μπουν συνολικά 212 εκατομμύρια Ευρώ.

Αυτό θα είναι το ποσό που θα μοιραστεί σε όλες τις ομάδες (και όχι μόνο στις 12 αδειοδοτημένες) ως bonus για κάθε θετικό αποτέλεσμα και φυσικά αν αυτό το νούμερο επιβεβαιωθεί επισήμως, θα είναι το μεγαλύτερο που έχει μοιραστεί ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από ‘κει και πέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε το ποσό που θα εισπράξει τον πρώτο χρόνο η ομάδα που θα πάρει κάθε άδεια, για την τηλεοπτική συμφωνία, ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια Ευρώ και θα το εισπράξει ολόκληρο (και όχι μέρος αυτού) .

Παρ’ όλα αυτά, η δομή του οικονομικού μοντέλου είναι τέτοια, ώστε το ποσοστό των κερδών από τα δικαιώματα των media, να μην διαχωρίζεται αλλά να απορροφάται στην ευρύτερη χρηματοοικονομική κατανομή.

Κοινώς, το ποσό που θα μπει στα ταμεία των ομάδων θα είναι το άθροισμα του αντίστοιχου των τηλεοπτικών, της συμμετοχής αλλά και της αγωνιστικής τους απόδοσής.

Υγ.1: Μπορεί το NBA Europe να μην έχει ακόμη καταφέρει να «κλέψει» κάποια ομάδα από την Euroleague (οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν σύντομα), ωστόσο, όταν παρουσιάσει το οικονομικό του πλάνο, τότε θα αρχίσουν να γίνονται και υπολογισμοί.

Υγ.2: Γιατί για να αποχωρήσει μία ομάδα από την Euroleague και να προσχωρήσει στο NBA Europe, δεν αρκεί να πληρώσει μόνο το fee των 10 εκατομμυρίων Ευρώ (που δεν μοιάζει δυσβάσταχτο), αλλά να καταβάλει και ένα ίσως πολύ μεγαλύτερο penalty που θα προκύψει από τα διαφυγόντα κέρδη τα οποία θα προκαλέσει η απόφασή της.

