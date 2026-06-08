Οι Ατλάντα Χοκς ήρθαν σε συμφωνία με τον Κουίν Σνάιντερ και θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο της ομάδας, σύμφωνα με το ESPN.

Σε συμβόλαιο πολυετής διάρκειας ήρθαν οι Ατλάντα Χοκς με τον Κουίν Σνάιντερ. Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωση ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για αρκετά χρόνια ακόμα.

Τη φετινή σεζόν οι Χοκς ολοκλήρωσαν την πορεία τους, τερματίζοντας στην 6η θέση της regular season με ρεκόρ 46-36, ενώ στα play-offs αποκλείστηκαν από τους Νικς.

Η ανακοίνωση του Σαράνια

«Οι Ατλάντα Χοκς και ο προπονητής Κουίν Σνάιντερ συμφώνησαν σε πολυετή επέκταση του συμβολαίου τους, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Αυτό σηματοδοτεί διαδοχικές παρατάσεις για την ηγεσία των Χοκς από τον Σνάιντερ και τον πρόεδρο Όνσι Σαλέχ, με στόχο την εδραίωση της οργανωτικής συνέχειας για την ιδιοκτησία της ομάδας».