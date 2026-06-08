Χοκς: Επέκταση με τον Κουίν Σνάιντερ
Σε συμβόλαιο πολυετής διάρκειας ήρθαν οι Ατλάντα Χοκς με τον Κουίν Σνάιντερ. Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωση ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για αρκετά χρόνια ακόμα.
Τη φετινή σεζόν οι Χοκς ολοκλήρωσαν την πορεία τους, τερματίζοντας στην 6η θέση της regular season με ρεκόρ 46-36, ενώ στα play-offs αποκλείστηκαν από τους Νικς.
Η ανακοίνωση του Σαράνια
«Οι Ατλάντα Χοκς και ο προπονητής Κουίν Σνάιντερ συμφώνησαν σε πολυετή επέκταση του συμβολαίου τους, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Αυτό σηματοδοτεί διαδοχικές παρατάσεις για την ηγεσία των Χοκς από τον Σνάιντερ και τον πρόεδρο Όνσι Σαλέχ, με στόχο την εδραίωση της οργανωτικής συνέχειας για την ιδιοκτησία της ομάδας».
The Atlanta Hawks and head coach Quin Snyder have agreed to a multiyear contract extension, sources tell ESPN. This marks consecutive extensions for Hawks leadership of Snyder and President Onsi Saleh to solidify organizational continuity for team ownership. pic.twitter.com/bZxMCRtedN— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2026
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