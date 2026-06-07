Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω ανάρτησης στα social media, μοιράστηκε τις αγαπημένες του στιγμές από το ταξίδι του στο Μονακό, ενώ τα είπε και με τον Κίμι Αντονέλι.

Στο Μονακό βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να απολαύσει τις διακοπές του και παράλληλα να παρακολουθήσει το Grand Prix της Formula 1.

Ο «Greek Freak», μέσω ανάρτησης στα social media, μοιράστηκε μερικές στιγμές από το ταξίδι του, που φαίνεται με τη σύζυγό του Μαράια, τον Ριτσαρντ Σιάο, ενώ τα είπε και με τον Κίμι Αντονέλι.