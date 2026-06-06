Φαίνεται πως ο Ντομάντας Σαμπόνις δεν θα μείνει για πολύ ακόμα στους Κινγκς.

Έτοιμος να αλλάξει για τέταρτη φορά ομάδα στην καριέρα του είναι ο Ντομάντας Σαμπόνις (Θάντερ, Πέισερς, Κινγκς). Ο σέντερ του Σακραμέντο φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στους βασιλιάδες.

Σύμφωνα με τον insider, Tζέικ Φίσερ, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή.

«Ο πρώην All-Star σέντερ των Kings είναι ένα ακόμα όνομα, πίσω από τον Αντετοκούνμπο και τον Μοράντ των Memphis, που οι εκτελεστικοί παράγοντες της λίγκας προβλέπουν ότι θα τεθεί ξανά στη διάθεση της αγοράς σαν ανταλλαγή.Το Σακραμέντο είναι γνωστό ότι ψάχνει να απαλλαγεί από σημαντικά συμβόλαια σε αυτή την offseason και φαίνεται πιθανό να δεχτεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Σαμπόνις», αναφέρει.

Ράπτορς, Χόρνετς, Γουόριορς και Λέικερς ανάμεσα στις ομάδες που τον τσεκάρουν και αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον.

Φέτος ο Λιθουανός ψηλός είχε 15.8 πόντους, 11.4 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά ματς με τη φανέλα των Κινγκς, ενός οργανισμού που συνεχίζει να προκαλεί ερωτηματικά με τις κινήσεις του.

Από την επιλογή του Μπάγκλεϊ σε draft που υπήρχε διαθέσιμος ο Ντόντσιτς μέχρι και την αποχώρηση των Χαλιμπέρτον και Φοξ τα προηγούμενα χρόνια. Ο Χαλιμπέρτον έφτασε πέρυσι στους τελικούς του ΝΒΑ και το ίδιο έγινε με τον Φοξ φέτος.