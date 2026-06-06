Το όνομα του Γκερσόν Γιαμπουσελέ άρχισε να συνδέεται και πάλι με πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητές του.

Ο Γάλλος φόργουορντ, που είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό πριν από την έλευση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, συνέχισε να αγωνίζεται στο ΝΒΑ καθώς οι Μπουλς τον έκαναν δικό τους τον περασμένο Φεβρουάριο. Το όνομά του συνδέθηκε και πάλι με πιθανή επιστροφή στην Euroleague καθώς φέρεται να αποτελεί στόχο της Βιλερμπάν.

Μιλώντας στο DAZN, ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται το NBA, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πού θα υπογράψω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θέλω να μείνω στο NBA. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί πρώτα και αν δεν προκύψει κάτι, τότε θα σκεφτώ την επιστροφή στην Ευρώπη. Αλλά η προτεραιότητά μου είναι το NBA, νιώθω καλά εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διεθνής Γάλλος φόργουορντ.

O 31χρονος Γιαμπουσέλε έχει αγωνιστεί συνολικά σε 211 ματς του NBA με 6.2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 40% εντός παιδιάς, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές.