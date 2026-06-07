Ο Στέισι Κινγκ πέθανε σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας σε θλίψη τον κόσμο του NBA.

Βαρύ πένθος στον «μαγικό» κόσμο του NBA, καθώς ο Στέισι Κινγκ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής με τους Μπουλς, σκόρπισε σε θλίψη την ομάδα του Σικάγο, αφού μαζί της ξεχώρισε όταν αγωνίστηκε, ενώ υπήρξε και σχολιαστής τα τελευταία χρόνια.

Ο Κινγκ θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων των φιλάθλων, καθώς στο ματς που ο Τζόρνταν είχε πετύχει 69 πόντους είχε πει την ιστορική ατάκα: «Πάντα θα θυμάμαι το ματς αυτό, ως τη βραδιά που ο Μάικλ Τζόρνταν κι εγώ σκοράραμε αθροιστικά 70 πόντους».

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια. Αμέσως μετά οι Μπουλς τον αποχαιρέτησαν μέσω ανακοίνωσης.

Stacey King has passed away at 59 years old. A three-time NBA champion with the Chicago Bulls across eight NBA seasons after being the No. 6 pick in the 1989 draft, and a beloved broadcaster for the team in his post-playing career. June 7, 2026