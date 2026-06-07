NBA: Πέθανε ο Στέισι Κινγκ
Βαρύ πένθος στον «μαγικό» κόσμο του NBA, καθώς ο Στέισι Κινγκ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών.
Ο τρεις φορές πρωταθλητής με τους Μπουλς, σκόρπισε σε θλίψη την ομάδα του Σικάγο, αφού μαζί της ξεχώρισε όταν αγωνίστηκε, ενώ υπήρξε και σχολιαστής τα τελευταία χρόνια.
Ο Κινγκ θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων των φιλάθλων, καθώς στο ματς που ο Τζόρνταν είχε πετύχει 69 πόντους είχε πει την ιστορική ατάκα: «Πάντα θα θυμάμαι το ματς αυτό, ως τη βραδιά που ο Μάικλ Τζόρνταν κι εγώ σκοράραμε αθροιστικά 70 πόντους».
Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια. Αμέσως μετά οι Μπουλς τον αποχαιρέτησαν μέσω ανακοίνωσης.
Stacey King has passed away at 59 years old. A three-time NBA champion with the Chicago Bulls across eight NBA seasons after being the No. 6 pick in the 1989 draft, and a beloved broadcaster for the team in his post-playing career.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 7, 2026
We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880— Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026
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