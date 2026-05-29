Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στο μπάσκετ που επιστρέφει στη Ρώμη, με προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς και τζένεραλ μάνατζερ τον Ριμάντας Καουκένας, ενώ το βλέμμα θα είναι στραμμένο στο ΝΒΑ Europe.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επιστρέφει στην... Ευρώπη ως επενδυτής και φρόντισε αυτό να το καταστήσει σαφές μέσα από ένα βίντεο στα social media, όπου αρκέστηκε απλώς να γράψει πως «το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη», συμμετέχοντας σ’ ένα πρότζεκτ το οποίο έχει ορίζοντα το ΝΒΑ Europe της σεζόν 2027-2028!

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς με αυτό τον τρόπο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του ως μέτοχος στη νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί στην Ρώμη η οποία αποκτά σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2020 και τη χρεοκοπία της Βίρτους Ρόμα. Έκτοτε το μπάσκετ είχε... εξαφανιστεί από την «αιώνια πόλη».

Η νέα ομάδα που θα συσταθεί και ολοκλήρωσε τη διαδικασία μεταφοράς της αγωνιστικής άδειας είναι η Βανόλι Κρεμόνα, που θα αγωνιστεί στη Lega Basket Serie A από τη νέα σεζόν.

Στην Ιταλία βέβαια έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό ένας ενδελεχής έλεγχος, όσον αφορά την έγκριση μεταφοράς της έδρας της ομάδας η οποία στην άκρη του πάγκου θα έχει ως προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς και τζένεραλ μάνατζερ τον πρώην πρόεδρο της Γουλβς Βίλνιους και παλιό παίκτη Ριμάντας Καουκένας.

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς επικεφαλής θα είναι ο πρώην τζένεραλ μάνατζερ των Ντάλας Μάβερικς, Ντόνι Νέλσον, ενώ στο σχήμα συμμετέχει και ο επί χρόνια διεθνής scout των Μάβερικς, Ρομπέρτο Καρμενάτι.

Η Ρώμη επιστρέφει δυναμικά στο μπάσκετ και με την παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς στο επενδυτικό σχήμα δείχνει διάθεση να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο μπάσκετ τα επόμενα χρόνια, βλέποντας κυρίως προς το NBA Europe.