Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Έτσι ψήφισαν τον MVP της σεζόν στο NBA

Δείτε πώς ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της regular season. Ποιοι τον ακολούθησαν.

Ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήρε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε και την ακριβής ψηφοφορία για το βραβείο του MVP, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να συγκεντρώνει 939 βαθμούς στο σύνολο.

Ακολούθησε ο Νίκολα Γιόκιτς με 634 βαθμούς και στην 3η θέση ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 569 βαθμούς.

NBA MVP - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
παικτησ - ομαδα1Η θεση - ψηφοι(10 ΠΟΝΤΟΙ)θεση - ψηφοι(7 ΠΟΝΤΟΙ)3Η θεση - ψηφοι(5 ΠΟΝΤΟΙ)4Η θεση - ψηφοι(3 ΠΟΝΤΟΙ)5Η θεση - ψηφοι(1 ΠΟΝΤΟΙ)ΠΟΝΤΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ (Θάντερ)8313310939
Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς)10483741634
Βίκτορ Γουεμπανιαμά (Σπερς)53647102569
Λούκα Ντόντσιτς (Λέικερς)0186023250
Κέιντ Κάνιγχαμ (Πίστονς)2131142117
Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς)012143089
Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς)000011
Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς)000011
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

