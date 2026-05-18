Δείτε πώς ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της regular season. Ποιοι τον ακολούθησαν.

Ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήρε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε και την ακριβής ψηφοφορία για το βραβείο του MVP, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να συγκεντρώνει 939 βαθμούς στο σύνολο.

Ακολούθησε ο Νίκολα Γιόκιτς με 634 βαθμούς και στην 3η θέση ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 569 βαθμούς.