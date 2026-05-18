Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Έτσι ψήφισαν τον MVP της σεζόν στο NBA
Δείτε πώς ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της regular season. Ποιοι τον ακολούθησαν.
Ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήρε για δεύτερη σερί σεζόν το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA.
Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε και την ακριβής ψηφοφορία για το βραβείο του MVP, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να συγκεντρώνει 939 βαθμούς στο σύνολο.
Ακολούθησε ο Νίκολα Γιόκιτς με 634 βαθμούς και στην 3η θέση ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 569 βαθμούς.
|NBA MVP - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
|παικτησ - ομαδα
|1Η θεση - ψηφοι(10 ΠΟΝΤΟΙ)
|2Ηθεση - ψηφοι(7 ΠΟΝΤΟΙ)
|3Η θεση - ψηφοι(5 ΠΟΝΤΟΙ)
|4Η θεση - ψηφοι(3 ΠΟΝΤΟΙ)
|5Η θεση - ψηφοι(1 ΠΟΝΤΟΙ)
|ΠΟΝΤΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
|Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ (Θάντερ)
|83
|13
|3
|1
|0
|939
|Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς)
|10
|48
|37
|4
|1
|634
|Βίκτορ Γουεμπανιαμά (Σπερς)
|5
|36
|47
|10
|2
|569
|Λούκα Ντόντσιτς (Λέικερς)
|0
|1
|8
|60
|23
|250
|Κέιντ Κάνιγχαμ (Πίστονς)
|2
|1
|3
|11
|42
|117
|Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς)
|0
|1
|2
|14
|30
|89
|Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
@Photo credits: NBA/Getty Images
