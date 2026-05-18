Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ύστερα από σχεδόν έναν μήνα και να δώσει το «παρών» στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Ευχάριστα τα νέα στις τάξεις των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ενόψει των τελικών της Δύσης απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο λόγος έχει να κάνει με την επιστροφή του Τζέιλεν Γουίλιαμς, οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους και υπολογίζεται κανονικά για το Game 1 της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης (19/5, 03:30) στην Οκλαχόμα.

Ο Γουίλιαμς πρόλαβε να παίξει μόλις στα δύο πρώτα ματς των φετινών Playoffs κόντρα στους Φοίνιξ Σανς πριν τραυματιστεί στις 22 Απριλίου και έκτοτε τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης.

Φέτος αγωνίστηκε σε μόλις 33 παιχνίδια της regular season έχοντας ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, μετρώντας κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 5,5 ασίστ και 4,6 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 55% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 81% στις βολές.